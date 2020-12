Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo affiche des objectifs étonnants !

Publié le 18 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après avoir prolongé son aventure avec les Milwaukee Bucks avec un contrat en or, Giannis Antetokounmpo est revenu sur ses ambitions, non sans humour.

MVP des deux dernières saisons de NBA, Giannis Antetokounmpo poursuivra sa carrière avec les Milwaukee Bucks. Arrivé chez les Cerfs en 2013, le joueur grec ne recevait « que » 25M$ par an, quand les plus haut salaires de la ligue s'élève à 40M$. Mais c'était avant. Le Greak Freak a prolongé son contrat avec les Bucks de cinq saisons avec, à la clé, un contrat en or, lui permettant de devenir le joueur le mieux payé de NBA avec 45M$ par saison. « C’est ici que je veux être. C’est ici que je veux élever mes enfants. Je me sens bien ici. Ma famille se sent bien ici donc ça me va. Je suis un homme de parole » , avait expliqué Giannis Antetokounmpo après son renouvellement.

« Je peux prendre ma retraire dans 5 ans ! »