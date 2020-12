Basket

Basket - NBA : LeBron James reçoit une demande particulière !

Publié le 11 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Fraîchement sacré en NBA avec les Los Angeles Lakers, LeBron James a été contacté par un de ses anciens adversaires. Gilbert Arenas, meneur historique des Washington Wizards, veut travailler auprès du King pour apprendre le coaching.

Après quatre saisons avec les Cleveland Cavaliers, LeBron James s'est lancé un énième défi. En 2018, le King rejoint les Los Angeles Lakers pour ramener la franchise au sommet. Le titre échappe aux Violet et or depuis 2010. Et LeBron James a réussi son pari en remportant la bague dès sa deuxième saison avec les Lakers, pourtant l'élimination dès la saison régulière lors de son premier exercice à Los Angeles n’augurait rien de bon. Vainqueur de sa quatrième NBA, LeBron James attire jusqu'à ses anciens adversaires, comme Gilbert Arenas, meneur des Washington Wizards entre 2003 et 2011 et retraité depuis 2013.

« J'aimerais bien faire un stage aux Lakers, je veux apprendre et étudier »