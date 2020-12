Basket

Basket - NBA : Harden, titre… Giannis Antetokounmpo se fait tacler !

Publié le 9 décembre 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que l’avenir de Giannis Antetokounmpo est toujours incertain, une ancienne légende NBA s’est permise de recadrer le double MVP.

Giannis Antetokounmpo continue de faire parler de lui. Si les meilleures franchises NBA pourraient tenté de recruter The Greak Freak , à l’image des Los Angeles Lakers ou des Miami Heat, Giannis ne fait pas l'unanimité non plus. Bien qu’il soit le double MVP des deux dernières saisons, le Grec ne compte aucun titre avec sa franchise de Milwaukee. Alors qu’il pourrait devenir agent-libre à la fin de la saison, Giannis Antetokounmpo (26 ans) aurait l'occasion de rejoindre une franchise jouant le titre. Mais il devra faire plus pour y parvenir, au risque de devenir comme James Harden…

« Giannis a besoin d’apprendre à jouer au basket pour remporter un titre »