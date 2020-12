Basket

Basket : Giannis Antetokounmpo rend hommage à LeBron James !

Publié le 2 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté des Lakers en fin de saison prochaine lorsqu'il sera agent libre, Giannis Antetokounmpo a rendu hommage à LeBron James, en déclarant qu'il était le meilleur joueur du monde.

Agent libre en fin de saison prochaine, Giannis Antetokounmpo attise les convoitises des plus grosses franchises de la NBA. Miami et les Lakers, finaliste de la saison 2020 sont annoncés comme les favoris pour accueillir le Greek Freak , qui n'écarte toutefois pas la possibilité de prolonger son contrat, et espère attirer les meilleurs joueurs du monde à Milwaukee, dont LeBron James. L'ailier fort des Bucks en a récemment rajouté une couche sur le King, quelques semaines après avoir été sacré MVP pour la seconde saison consécutive, un titre qui n'avait pas fait l'unanimité.

« Il est le meilleur du monde »