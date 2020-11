Basket

Basket - NBA : Les Pistons s’enflamment pour le duo Rose-Hayes !

Publié le 26 novembre 2020 à 20h35 par T.M.

Drafté en 7ème position, Klillian Hayes est le nouveau meneur des Detroit Pistons. Un choix évoqué par la franchise du Michigan, qui salive déjà de l’association avec Derrick Rose.

A 19 ans, Killian Hayes n’a pas encore joué en NBA, mais il est déjà entré dans l’histoire. En effet, il y a quelques jours, le meneur de jeu a été drafté en 7ème position par les Detroit Pistons, le meilleur résultat pour un Français. C’est donc désormais dans le Michigan que Hayes va faire parler son talent et apprendre. Alors qu’il pourra compter sur Sekou Doumbouya, drafté la saison dernière par les Pistons, pour une adaptation plus facile, le prodige français pourra également apprendre des meilleurs comme Blake Griffin, mais surtout Derrick Rose. D’ailleurs, du côté de Detroit, cette association entre les deux meneurs a pesé dans la décision.

« Toujours mieux d’apprendre de quelqu’un comme Derrick Rose »