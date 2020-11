Basket

Basket - NBA : La tristesse de Stephen Curry pour Klay Thomson !

Publié le 24 novembre 2020 à 21h35 par T.M.

Déjà absent pour blessure lors de la dernière saison, Klay Thompson manquera le prochain exercice avec les Warriors à cause d’un nouveau gros pépin physique. De quoi attrister son ami et coéquipier, Stephen Curry.

Après une dernière saison compliquée, les Warriors visent à nouveau le sommet. Alors que la franchise de Golden State pourra compter sur le retour de Stephen Curry, Steve Kerr devra à nouveau se passer de Klay Thompson. Ecarté des parquets après une rupture des ligaments croisés du genou gauche, l’arrière des Warriors s’est, cette fois, blessé au tendon d’Achille. Une terrible blessure qui le privera de l’intégralité de la saison NBA qui démarrera dans quelques semaines. Klay Thompson va donc devoir être fort pour revenir à son meilleur niveau tandis que chez ses coéquipiers, on a été abattu. Cela a notamment été le cas de Stephen Curry.

« Il y a eu beaucoup de larmes »