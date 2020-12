Basket

Basket - NBA : LeBron James valide totalement l'arrivée de Marc Gasol aux Lakers !

Publié le 1 décembre 2020 à 19h35 par A.D.

Pour renforcer leur effectif, les Lakers se sont attachés les services de Marc Gasol. Interrogé sur cette arrivée, LeBron James a fait savoir à sa manière qu'il était content de cohabiter avec le pivot espagnol.

Après avoir évolué avec les Memphis Grizzlies et les Toronto Raptors, Marc Gasol vient de s'engager en faveur des Los Angeles Lakers. Dans des propos rapportés par Basket Session , le pivot espagnol avait expliqué son choix de rejoindre la franchise californienne : « Les premiers jours de cette free agency ont été durs pour moi, mais une fois que je me suis dit : "Ok, quel va être mon nouveau défi ?" J’ai trouvé que la bonne chose à faire était de rejoindre les Lakers. Je pense que la meilleure chose à faire pour moi, c’était de rejoindre les Lakers et de contribuer à ce qu’ils ont en place. À la fin, ma décision s’est faite selon mon envie de remporter un nouveau titre » . Aux Lakers, Marc Gasol rejoint un certain LeBron James, qui est content de le recevoir.

«Heureux d’avoir Marc aux Lakers, Je t’aime, Marc»