Basket - NBA : Ce témoignage lourd de sens de Kevin Durant sur Michael Jordan !

Publié le 27 novembre 2020 à 21h35 par Th.B.

Comparé à Michael Jordan en raison de ses facultés dans l’exercice du tir, Kevin Durant a poussé un coup de gueule. KD estime que MJ ne peut être mis à la même hauteur que personne d’autre.

Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan est souvent comparé à des joueurs de la nouvelle génération. C’est le cas de LeBron James et du regretté Kobe Bryant. Néanmoins, ils ne sont pas les seuls à être dans ce cas de figure. En effet, Kevin Durant, par rapport à certains aspects de son jeu, est lui aussi comparé à His Airness.

« MJ est unique, divin, incomparable, sans pareil »