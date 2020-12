Basket

Basket - NBA : Stephen Curry rend un vibrant hommage à LeBron James !

Publié le 1 décembre 2020 à 23h35 par A.D.

Pour la première édition des playoffs au sein d'une bulle, LeBron James et les Lakers ont été sacrés. Avant le début de la prochaine saison, Stephen Curry n'a pas manqué de faire l'éloge de King James et de la franchise californienne.

Pour freiner la propagation du coronavirus, les playoffs se sont déroulés au sein d'une bulle cette saison. Alors qu'il a dénoncé à plusieurs reprises les conditions difficiles de cette mise en quarantaine, LeBron James est tout de même parvenu à mener les LA Lakers vers le titre en NBA. Une performance que n'a pas manqué de souligner Stephen Curry.

Stephen Curry félicite LeBron James et les Lakers pour le titre