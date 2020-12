Basket

Basket - NBA : L'énorme appel du pied de Giannis Antetokounmpo à LeBron James et Anthony Davis !

Publié le 2 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Agent libre en fin de saison, Giannis Antetokounmpo pourrait quitter Milwaukee en fin de saison, alors que de nombreuses franchises surveillent de près l'évolution de sa situation. Toutefois, le double MVP a lancé un énorme appel du pied à plusieurs stars pour le rejoindre chez les Bucks...

La situation de Giannis Antetokounmpo ne cesse de faire parler ces dernières semaines en NBA. Alors qu'il pourra s'engager avec la franchise qu'il souhaite en fin de saison s'il ne prolonge pas son contrat avec les Bucks, de nombreuses franchises seraient prêtes à lui faire de la place au sein de leur effectif, à l'image du Heat ou des Lakers. Toutefois, le Greak Freak a récemment ouvert la porte à une prolongation chez les Bucks : « Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas rester à Milwaukee pour de nombreuses années, tant que nous sommes sur la même longueur d’onde afin de remporter un titre. Je veux être un gagneur, je me fous de l’argent. Je ne sais pas quel est le plan. Ça dépend des décisions que vont prendre les dirigeants. S’ils prennent les bonnes, je serai ici pour de nombreuses années. Si ce n’est pas le cas, nous verrons. La NBA est un business qu’il faut prendre jour après jour. J’espère que nous pourrons réussir ensemble » . Alors qu'il pourrait rejoindre Anthony Davis et LeBron James à Los Angeles, Giannis Antetokounmpo espère plutôt les voir réunis à Milwaukee dans le futur !

« Si LeBron, KD ou AD veulent me rejoindre à Milwaukee, je serai ravi »