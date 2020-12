Basket

Basket - NBA : Les derniers mots forts de Russell Westbrook à Houston !

Publié le 4 décembre 2020 à 12h35 par La rédaction

Après sa demande de trade, Russell Westbrook a officiellement quitté les Houston Rockets hier pour rejoindre les Washington Wizards. Il a adressé un dernier mot à son ancienne franchise.

Après de nombreuses transactions suite à l’annonce de Russell Westbrook de vouloir quitter les Houston Rockets, le Marsupilami a finalement trouvé une porte de sortie. Westbrook s’est engagé en faveur des Washington Wizards ce jeudi. Dans le même temps, les Houston Rockets récupèrent John Wall et un tour de draft. Après avoir perdu Russell Westbrook, les Rockets pourraient bien aussi voir James Harden filer vers les Brooklyn Nets. Ils perdraient ainsi leurs deux MVP. Sur les réseaux sociaux, Russell Westbrook a officialisé son départ.

« Je voudrais remercier les fans et la ville de Houston »