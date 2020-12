Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving ou Anthony Davis ? LeBron James a tranché !

Publié le 11 décembre 2020 à 12h35 par A.D.

Lors de son passage aux Cavaliers, LeBron James a évolué aux côtés de Kyrie Irving. Actuellement aux LA Lakers avec Anthony Davis, King James a estimé que son partenaire du moment était meilleur que son ancien coéquipier.

Passé par les Cleveland Cavaliers, LeBron James a réalisé des prouesses avec Kyrie Irving. Désormais, King James fait le plus grand bonheur des LA Lakers avec Anthony Davis. Invité à comparer Kyrie Irving et AD, LeBron James a révélé qui était le meilleur selon lui. Et comme il l'a expliqué dans le podcast Road Trippin , Anthony Davis est au-dessus de Kyrie Irving.

«AD est encore plus talentueux que Kyrie»