Basket - NBA : LeBron James a impressionné ce nouveau joueur des Lakers !

Publié le 10 décembre 2020 à 18h35 par T.M.

A peine débarqué du côté des Lakers, Dennis Schröder a été choqué devant LeBron James.

A peine sacrés champions NBA, les Lakers ne chôment. Lancée dans une course pour partir à la reconquête de son bien, la franchise de Los Angeles s’est déjà énormément renforcée pour entourer au mieux LeBron James. Alors que le gros coup se nomme pour l’instant Marc Gasol, en attendant peut-être Pau Gasol, d’autres joueurs ont également rejoint le roster de Frank Vogel. C’est notamment le cas de Dennis Schröder. Le meneur allemand de 27 ans est arrivé en provenance du Thunder. Et alors qu’il s’entraîne désormais au quotidien aux côtés de LeBron James, Schröder a été impressionné par le King.

« C’est dingue »