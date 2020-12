Basket

Basket - NBA : Pau Gasol annonce la couleur pour un retour aux Lakers !

Publié le 10 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Après l’arrivée de Marc Gasol aux Lakers, il est désormais question que son frère, Pau, débarque lui aussi à Los Angeles. A ce sujet, l’Espagnol a fait le point.

Champions en titre, les Lakers se préparent désormais pour partir à la reconquête de leur bien. Et quoi de mieux que de se renforcer pour cela. Qui entourera LeBron James ? En cette intersaison, la franchise de Los Angeles est très active et frappe de gros coups. Dernièrement, ce n’est autre que Marc Gasol qui a rejoint la Californie. Un renfort de poids, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, suite à l’arrivée de l’intérieur espagnol, de nombreux fans rêvent d’une association entre les frères Gasol et donc d’un retour de Pau aux Lakers. Est-ce possible ?

« Ce serait spécial de revenir, et maintenant que mon frère est là, ce serait encore plus spécial »