PSG : La menace se confirme pour Luis Enrique !

Arrivé l’été dernier, Luis Enrique a terminé sa première saison au Paris Saint-Germain avec un bilan mitigé. S’il est arrivé jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions sans oublier le titre en Ligue 1, le technicien espagnol de 54 ans a souvent été critiqué pour ses choix et certains pourraient bien en profiter à l’étranger.

Avec le départ de Kylian Mbappé, c’est Luis Enrique qui pourrait devenir le seul boss au PSG. Mais son bilan n’est pourtant pas parfait et certains commencent déjà à s’interroger sur la saison prochaine et son impact sur l’équipe parisienne.

Luis Enrique en danger ?

Car sans Kylian Mbappé, l’Espagnol n’a pas toujours montré son meilleur visage et un nombre de plus en plus important d’observateurs assurent qu’une catastrophe pourrait avoir lieu au PSG la saison prochaine. Et si ce scénario se confirme, les dirigeants parisiens pourraient avoir déjà une solution prête avec Massimiliano Allegri, récemment limogé par la Juventus.

Allegri prêt à foncer au PSG, mais...