Succession de Mbappé : Le PSG reçoit une réponse à 175M€ !

Pierrick Levallet

Cet été, le mercato promet d'être assez animé du côté du PSG. Le club de la capitale cherche le successeur de Kylian Mbappé, et Luis Campos penserait à un joueur qu'il connaît bien. Le conseiller football parisien envisage de mettre la main sur Rafael Leão. Mais le Milan AC ne devrait pas simplifier les négociations pour l'ailier de 24 ans.

Le PSG aurait prévu de grandes choses sur le mercato. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un remplaçant à Kylian Mbappé, qui a annoncé son départ à l’issue de la saison. Les dirigeants parisiens auraient alors multiplié les pistes sur le marché des transferts jusqu’à présent. Luis Campos penserait notamment à un joueur qu’il connaît très bien.

Mbappé - PSG : Énorme indice pour son futur ? https://t.co/yiRtBLxHPy pic.twitter.com/7CxybfhOlT — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Le PSG a Rafael Leão dans son viseur

En effet, le conseiller football du PSG aurait des vues sur Rafael Leão. Avec 14 buts et 14 passes décisives en 46 matchs, l’international portugais est toujours un élément indispensable du Milan AC. D’ailleurs, le club italien réclamerait une véritable folie pour un éventuel transfert de son ailier de 24 ans.

Le Milan AC ne veut pas négocier son prix