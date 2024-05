Transferts : Cette recrue va rester à l'OM, elle peut remercier Gasset

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Iliman Ndiaye a quitté Sheffield pour s'engager en faveur de l'OM. Après une première saison difficile à Marseille, l'international sénégalais devrait poursuivre l'aventure au Vélodrome, et ce, grâce à Jean-Louis Gasset. En effet, le technicien de 70 ans aurait poussé les hautes sphères de l'OM à conserver Iliman Ndiaye.

Alors qu'il évoluait du côté de Sheffield, Iliman Ndiaye (24 ans) a tapé dans l'oeil de Pablo Longoria. A tel point que le président de l'OM a déboursé environ 17M€ pour boucler son transfert lors du dernier mercato estival.

Mercato : L'entraineur préféré de l'OM a reçu une offre https://t.co/1UeGY4rXHg pic.twitter.com/Mi5SKwUckc — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Gasset a milité pour que l'OM conserve Ndiaye

Lors de son arrivée à l'OM, Iliman Ndiaye a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Malgré tout, l'international sénégalais aurait pu prendre la porte beaucoup plus tôt. Mais grâce à Jean-Louis Gasset - qui prend sa retraite après son dernier match sur le banc de l'OM ce dimanche soir au Havre - Iliman Ndiaye va débuter une deuxième saison à Marseille.

Ndiaye va rester à l'OM cet été