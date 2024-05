OM : Le prochain entraineur va relancer le mercato

Amadou Diawara

Alors que l'OM est passé totalement à côté de sa saison 2023-2024, Pablo Longoria aurait décidé de faire le ménage dans son effectif lors du prochain mercato estival, et ce, pour relancer son équipe dès la reprise. En quête d'un nouvel entraineur pour démarrer un nouveau projet sur la durée, le président marseillais compterait le laisser choisir qui il veut garder et qui il veut vendre.

Ce dimanche soir, l'OM a joué son tout dernier match de la saison contre Le Havre. Malheureusement pour le club phocéen, il termine à la huitième place en Ligue 1. Ainsi, l'écurie présidée par Pablo Longoria ne sera pas européenne lors du prochain exercice. Alors que son équipe a manqué sa saison, le président de l'OM aurait pris une grande décision concernant le mercato. Selon les informations de Florent Germain, divulguées dans l'émission Rothen s'enflamme , Pablo Longoria compterait faire le ménage dans son effectif cet été. Pour ce faire, le patron de l'OM devrait sonder son prochain entraineur. Jean-Louis Gasset ayant pris sa retraite en tant que coach.

«La stabilité, ce n'est pas pour cet été»

« Quels sont les joueurs de l'OM sur le départ ? La liste est assez longue. La stabilité, ce n'est pas pour cet été. Il va y avoir un gros ménage, même si cela dépendra beaucoup de la position du futur entraineur » , a affirmé Florent Germain, journaliste de RMC Sport , avant d'en rajouter une couche.

«Le futur coach pourra décider quels joueurs il va garder ou non»