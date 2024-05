Transfert à 150M€, le PSG peut encore tomber dans le piège !

Axel Cornic

Déjà alertés pour Kylian Mbapé l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait souhaité prendre les devants et lui trouver un remplaçant. Selon nos informations, plusieurs tentatives ont ainsi été faite pour Victor Osimhen, mais le Napoli s’est montré inflexible réclamant des sommes astronomiques. Et l’histoire pourrait bien se répéter...

Maintenant que le départ de Kylian Mbappé ne fait plus le moindre doute, la liste de ses potentiels remplaçant s’allonge de jour en jour. Le PSG semble notamment regarder vers la Serie A, avec deux stars du Napoli Champion d’Italie 2023.

Le PSG à l'heure napolitaine

Il s’agit évidemment de Victor Osimhen et de son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, qui seraient très appréciés au sein du PSG. Le premier devrait d’ailleurs quitter le Napoli cet été et possède une clause entre 120 et 130M€, avec les Parisiens qui devront toutefois battre la concurrence d’un Chelsea qui pourrait bien réaliser le hold-up. Pour le second, la situation est totalement différente et ses dirigeants souhaiteraient clairement le garder pour relancer l’équipe la saison prochaine.

Un boulevard pour Osimhen...

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le président Aurelio De Laurentiis aurait fait comprendre qu’il refusera toutes les offres pour Kvaratskhelia, qui en plus du PSG aurait tapé dans l’œil du FC Barcelone. Son objectif serait de convaincre l’ailier de 23 ans de prolonger un contrat qui court actuellement jusqu’en 2027, afin d’insérer une clause de départ et ainsi lui offrir une porte de sortie pour le mercato 2025.

Kvaratskhelia, fausse bonne idée pour le moment ?

A priori, le PSG n’aurait aucun intérêt à tenter sa chance et donc attendre patiemment un an comme pour Osimhen, qui pourrait être l’une des grandes recrues de l’été. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’il y a seulement quelques mois, les Parisiens s’étaient cassés les dents sur le verrou napolitain pour l’attaquant nigérian et le même scénario pourrait donc se produire pour Khvicha Kvaratskhelia ! A noter toutefois que les relations entre l’agent du Géorgien et le Napoli ne seraient pas vraiment des meilleures, ce qui pourrait créer quelques brèches dans le mur que souhaite ériger De Laurentiis autour de sa star.