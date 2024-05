Mercato - OM : Une recrue phare déjà poussée vers la sortie ?

Axel Cornic

L’été sera chaud à l’Olympique de Marseille, puisqu’en plus de trouver un nouvel entraineur, Pablo Longoria va devoir faire le ménage au sein de l’effectif. En effet, sans Ligue des Champions la saison prochaine, le club phocéen va devoir se séparer des plus gros salaires et des premiers noms sortent déjà.

Seule une victoire en Ligue Europa pouvait sauver la saison de l’OM, mais le miracle n’a pas eu lieu. Ainsi, les Marseillais terminent à la 8e place de la Ligue 1 est sont totalement en dehors de toute compétition européenne, ce qui va obliger Pablo Longoria à faire quelques changements.

Mercato : Aubameyang a annoncé sa décision à l'OM https://t.co/YUNMQ8WKt9 pic.twitter.com/WD9bHNFkHb — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« Il va y avoir un gros ménage à l’OM »

En direct dans Rothen s’enflamme ce lundi, Florent Germain a fait le point sur ce qui devrait se passer à l’OM cet été. « La liste des joueurs sur le départ est assez longue, la stabilité ce n'est pas pour cet été. Il va y avoir un gros ménage » a expliqué le correspondant à Marseille de RMC Sport .

« Kondogbia, son départ est souhaité »