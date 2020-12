Basket

Basket - NBA : Cette comparaison improbable sur LeBron James !

Publié le 9 décembre 2020 à 21h35 par La rédaction

LeBron James a remporté un nouveau titre NBA la saison dernière. Après une défaite en finale, l'arrière de Miami Heat, Tyler Herro, s'est lâché sur la place que prend le King en NBA.

LeBron James a réalisé une nouvelle performance incroyable lors de la dernière saison. Champion en NBA pour la quatrième fois de sa carrière, le joueur des Lakers s'est surtout imposé avec une troisième franchise après Miami Heat et les Cleveland Cavaliers. Troisième meilleur marqueur de l'histoire en NBA, LeBron James s'est fait une place privilégiée parmi les légendes de son sport, au point d'être considéré comme l'un des tous meilleurs. Beaucoup de joueurs ont fait les frais du talent du King , et les finalistes malheureux de la dernière saison ne sont que les derniers d'une longue liste.

« LeBron James est le boss final d'un jeu vidéo »