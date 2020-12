Basket

Basket - NBA : LeBron James fait son mea culpa

Publié le 8 décembre 2020 à 23h35 par Th.B.

Réputé pour montrer ses sentiments et ouvertement s’exprimer par la parole et corporellement parlant, LeBron James a tenu à s’excuser auprès de ses coéquipiers et de son coaching staff.

Depuis le début de sa carrière, LeBron James a toujours été entier sur les parquets et en dehors. La superstar des Los Angeles Lakers ne s’est jamais montrée réservée en gardant pour elle ses sentiments. Sur les parquets, lorsque ça n’allait pas comme il le souhaitait lors d’une action, James laissait et laisse toujours éclater sa colère en faisant parler son langage corporel. Une attitude qui peut déranger et titiller ses coéquipiers. Ce pourquoi LeBron James a tenu à s’excuser.

« Je m’excuse envers tous mes coéquipiers et les différents staffs »