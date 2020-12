Basket

Basket - NBA : LeBron James répond aux critiques de Kyrie Irving !

Publié le 8 décembre 2020 à 15h35 par T.M.

S’il s’était jusque-là retenu de répondre, LeBron James a cette fois dit ce qu’il pensait des dernières critiques de Kyrie Irving, son ancien coéquipier aux Cavaliers.

Ayant évolué ensemble à Cleveland, LeBron James et Kyrie Irving avaient notamment réussi à mener les Cavaliers vers un titre de champion. Mais entre les deux stars de la NBA, cela ne semblait pas coller. Il y a quelques semaines, le désormais meneur des Nets avait d’ailleurs critiqué son ancien coéquipier, lâchant : « Une chose que j’ai toujours assumée, c’est que j’ai toujours pensé être la meilleure option dans le clutch dans chacune de mes équipes ». Il aura fallu attendre un peu, mais la réponse de LeBron James est enfin arrivée…

« Ça m’a un petit peu blessé »