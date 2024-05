Mercato - OM : L’offre pour le futur entraîneur est révélée !

Thibault Morlain

Du côté de l'OM, on prépare déjà la saison prochaine et l'une des interrogations concerne l'identité du prochain entraîneur. Jean-Louis Gasset va partir et pourle remplacer, Pablo Longoria rêve de Paulo Fonseca. Alors que le Portugais arrive enfin de contrat au LOSC, l'OM serait passé à l'action. On en saurait plus d'ailleurs sur cette offre.

Christophe Galtier, Habib Beye, Franck Haise... L'OM ratisserait large pour son prochain entraîneur, mais comme le10sport.com vous l'a révélé, la priorité de Pablo Longoria se nomme Paulo Fonseca. La concurrence est toutefois rude pour le technicien portugais du LOSC et pour devancer les clubs intéressés, l'OM a décidé de bouger dès à présent ses pions.



Mercato - OM : Le coup de gueule d’Habib Beye sur son avenir https://t.co/TNwAMQxiy0 pic.twitter.com/MecvyvPcA8 — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Une offre est partie pour Fonseca

L'OM veut Paulo Fonseca sur son banc de touche et pour cela, l'opération a été lancée par le club phocéen. En effet, ces dernières heures, la presse italienne a fait savoir que l'OM avait fait une première proposition à l'actuel entraîneur du LOSC. Cela suffira-t-il pour rafler la mise et convaincre Fonseca ?

2 + 1 à l'OM ?