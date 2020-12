Basket

Basket - NBA : La grande annonce de LeBron James après sa prolongation aux Lakers !

Publié le 8 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Il y a quelques jours, LeBron James a signé un nouveau contrat de 2 ans avec les Lakers. Une prolongation qui pourrait bien permettre au King de réaliser l’un de ses souhaits à l’avenir. Explications.

En seulement 2 ans aux Lakers, LeBron James a réussi à amener la franchise de Los Angeles sur le toit de la NBA. Esseulé pour sa première saison, le King a ensuite vu Anthony Davis débarquer en Californie. Un duo qui a porté les Lakers jusqu’au titre. Et pour LeBron James, cette belle aventure à l’Ouest ne va pas s’arrêter. En effet, il y a quelques jours, le joueur de 35 ans a paraphé un nouveau contrat de 2 ans avec les Lakers avec à la clé 85M$. Toutefois, pour le quadruple MVP, le principal de cette prolongation réside ailleurs…

Un duo père-fils en NBA ?