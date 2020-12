Basket

Basket - NBA : James Harden chez les Nets ? Kevin Durant répond clairement !

Publié le 2 décembre 2020 à 12h35 par A.M.

Alors que le nom de James Harden revient avec insistance du côté des Nets, Kevin Durant évoque clairement cette rumeur et assure qu'il n'a aucun problème avec la star des Rockets.

Un coup de tonnerre se profilerait-il en NBA ? Alors que la free agency a déjà réservé son lot de gros mouvements, d'autres trades très importants sont attendus. Et James Harden se retrouve au cœur des toutes les rumeurs. Et pour cause, ce dernier souhaiterait quitter les Rockets afin de rejoindre une franchise en mesure de lutter pour le titre. Ainsi, il pourrait fuir l'Ouest où règne une concurrence impressionnante, notamment avec les Lakers et les Clippers, pour filer à l'Est et former un trio retentissant avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Ce dernier a d'ailleurs évoqué cette rumeur.

Durant ne ferme pas la porte à Harden