Basket - NBA : James Harden aurait deux pistes prioritaires pour son avenir !

Publié le 17 novembre 2020 à 19h35 par A.D.

Alors qu'il voudrait quitter les Houston Rockets, James Harden aurait deux destinations favorites : les Brooklyn Nets et les Sixers de Philadelphie.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de James Harden serait de plus en plus incertain depuis plusieurs jours. Alors qu'il considérerait que les Houston Rockets ne sont pas suffisamment compétitifs, le meneur de 31 ans aurait refusé une proposition de prolongation XXL et désirerait désormais prendre le large. Une situation qui pourrait profiter aux Nets, qui auraient pris les devants pour James Harden. Toutefois, Brooklyn ne serait pas la seule destination possible pour The Beard . A en croire Shams Charania, James Harden pourrait également atterrir chez les Sixers de Philadelphie.

James Harden privilégierait un départ chez les Nets ou les Sixers

« La star des Rockets, James Harden, veut se lancer un nouveau défi ailleurs, et Brooklyn et Philadelphie sont considérées comme ses destinations préférentielles selon des sources sondées par The Athletic. Houston est tout à fait disposé à conserver à la fois James Harden et Russell Westbrook cette saison », a confié le journaliste de The Athletic sur son compte Twitter . Reste à savoir si James Harden défendra les couleurs des Rockets, des Nets ou des Sixers cette saison.