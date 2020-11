Basket

Basket - NBA : Durant, Ivring... James Harden pourrait provoquer le «chaos» !

Publié le 17 novembre 2020 à 17h35 par A.M.

Ces derniers jours, la rumeur d'une arrivée de James Harden chez les Nets prend de l'ampleur. Mais pour Skip Bayless, ce serait une terrible nouvelle.

La saison des trades est lancée en NBA, et les Rockets devraient se retrouver au cœur des toutes les attentions. Et pour cause, après Russell Westbrook, c'est James Harden qui souhaiterait quitter la franchise texane qu'il estime incapable de rivaliser pour le titre. Il aurait ainsi refusé une prolongation avec à la clé un salaire annuel historique de 50M$, soit environ 42M€. Et parmi les franchises qui se seraient positionnés, les Nets semblent avoir une longueur d'avance. Il faut dire qu'à Brooklyn, James Harden formerait un trio explosif avec son ancien coéquipier Kevin Durant, et Kyrie Irving. Pour réaliser ce trade, les Nets impliquerait quatre joueurs dans le deal, à savoir Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Taurean Prince, et Jarrett Allen. Cela serait à coup sûr le mouvement le plus fou de la NBA cette année. Mais pour le journaliste Skip Bayless, ce serait complétement insensé.

Harden aux Nets ? «Ce serait un désastre, le chaos»