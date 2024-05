La NBA va célébrer un sixième champion différent en six ans ! Comment l’expliquer ?

Florian Barré

Nombreux sont ceux qui se plaignaient de voir, il fût un temps, toujours les mêmes équipes en finales de la NBA. Il y a quelques années, les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors s’étaient affrontés quatre fois de suite à ce stade de la compétition. Ainsi, la ligue a mis des choses en place afin d’effacer le spleen apparent chez les fans. Et cela semble fonctionner puisque pour la sixième fois en autant d’années, la NBA fêtera le succès d’une sixième franchise.

Avec une défaite 98-90 lors du septième match contre les Timberwolves du Minnesota ce dimanche, les Denver Nuggets, champions en titre, ont été éliminés des playoffs 2024. Cela signifie ainsi qu'il y aura un nouveau champion NBA pour la sixième saison consécutive. Aucune équipe n’a réalisé le back-to-back depuis les Warriors en 2018, et le sort des récents champions a été désastreux. Au cours des cinq dernières séries éliminatoires, aucun champion en titre n’a même dépassé le deuxième tour. Il existe de nombreuses raisons potentielles à ce phénomène récent – fatigue, restrictions du plafond salarial, blessures – mais force est de constater que la parité en NBA est à un niveau record.

Plus que quatre équipes en course !

À la fin de ces séries éliminatoires, ce sont les Minnesota Timberwolves, les Indiana Pacers, les Dallas Mavericks ou les Boston Celtics qui soulèveront le trophée Larry O'Brien. Toutes ces équipes ont terminé à moins de 50% de victoire au cours d'au moins une des quatre dernières saisons régulières, preuve que la montée au sommet va de plus en plus vite. De plus, aucun joueur des quatre franchises restantes n’a remporté le titre de MVP pour l’heure. En revanche, une superstar en herbe âgée de 26 ans ou moins – Anthony Edwards, Luka Doncic, Tyrese Haliburton ou Jayson Tatum – remportera son premier titre le mois prochain.

Les raisons de ce gros changement en NBA