L'OM veut boucler un transfert à 40M€

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille va devoir vendre cet été, surtout sans aucune compétition européenne. La liste des possibles partants est d’ailleurs de plus en plus longue, même si Pablo Longoria aimerait tout de même garder certains de ses joueurs et notamment Leonardo Balerdi, qui après des années noires s’est enfin révélé cette saison.

Ce n’est pas un été comme un autre. Si ces dernières saisons l’OM a toujours réussi à accrocher une qualification pour une compétition européenne, cela n’a pas été le cas cette année. Il va donc falloir se serrer la ceinture lors de l’intersaison et le moins que l’on puisse dire, c’est que Pablo Longoria aura énormément de travail.

Le vent du changement souffle sur l’OM

D’après les informations de RMC Sport , on peut d’ores et déjà dresser une liste des potentiels partants avec tout en haut de la liste Geoffrey Kondogbia. Arrivé l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain n’a pas convaincu et surtout, possède l’un des plus gros salaires de l’effectif. Il pourrait bien être accompagne de Jonathan Clauss, dont la situation a fait énormément parler cette saison et avec sa fin de contrat en juin 2025, il pourrait devenir un sérieux problème pour l’OM.

Longoria veut garder Balerdi, mais...