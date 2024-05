Mercato : L’OM veut se débarrasser d’un joueur de Deschamps

Axel Cornic

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce très mouvementé, surtout sans la Ligue des Champions la saison prochaine. Pablo Longoria va devoir réduire drastiquement sa masse salariale et donc se séparer de plusieurs joueurs majeurs, comme Jonathan Clauss, qui n’a pas manqué de faire parler de lui cette saison.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux de Ligue 1 lorsqu’il était au RC Lens, Jonathan Clauss a connu des grosses difficultés à l’OM cette saison. Et pas seulement sur le terrain, puisqu’on ne compte plus les piques que lui ont lancé Mehdi Benatia comme Pablo Longoria, au cours des derniers mois.

Mercato : Aubameyang a annoncé sa décision à l'OM https://t.co/YUNMQ8WKt9 pic.twitter.com/WD9bHNFkHb — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

Le clan Clauss craque

Les tensions entre la direction et l’international français pont créé un climat explosif et tout récemment, la compagne de Clauss a poussé un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux. « Les gens qui veulent continuer à être méchants, souhaiter les croisés, etc… Grand bien vous fasse ! » a-t-elle écrit, sur son compte Instagram. « La saison de l’OM a certes été compliquée, personne n’a dit le contraire. Tout le monde a une part de responsabilité dans cette année éprouvante et remplie de rebondissements (faut pas l’oublier) mais ce qui est sûr c’est que personne ne s’est jamais économisé sur le terrain ».

L’OM veut le vendre, mais...