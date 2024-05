Mercato : Le PSG cible un crack, son agent met la pression

Axel Cornic

De nombreuses pistes sont liée au Paris Saint-Germain en cette fin de saison, surtout avec le départ de Kylian Mbappé. Ainsi, à l’étranger on parle notamment d’un intérêt prononcé pour la dernière révélation du RB Leipzig qui n’est autre que Benjamin Šeško, attaquant de pointe slovène qui affole déjà l’Europe à seulement 20 ans.

Qui va remplacer Kylian Mbappé au PSG ? Bien avant l’annonce officielle de l’attaquant, tout le monde se demandait sur qui allait bien pouvoir miser le club parisien pour oublier sa star. Des stars comme Victor Osimhen ont notamment été évoquées, mais QSI pourrait bien décider de miser sur des très jeunes talents pour son nouveau projet.

« Les clubs de Premier League et de Serie A le veulent, mais Leipzig fait également de son mieux pour le garder »

C’est le cas avec Benjamin Šeško, grande révélation de la saison au RB Leipzig, qui est toutefois très courtisé comme l’a expliqué son agent. « Il y a un intérêt de la part de deux clubs saoudiens, mais maintenant il n'y a plus aucune possibilité, il ne quittera pas l'Europe. Les clubs de Premier League et de Serie A le veulent, mais Leipzig fait également de son mieux pour le garder avec une excellente proposition » a expliqué Elvis Basanovic, auprès du média slovène Sportklub .

« Nous voulons que cette décision soit prise avant le début du Championnat d'Europe »