NBA : La réponse de Booba à Wembanyama !

Arnaud De Kanel

Victor Wembanyama est de retour en France. Après une première saison époustouflante en NBA, la star des Spurs est de passage dans l'hexagone pour se reposer et ensuite préparer les JO. Nouvelle égérie des marques, Wemby s'est rendu à un événement à Nanterre où il a notamment à nouveau déclaré sa flamme au rappeur Booba. Le Duc de Boulogne lui a répondu sur les réseaux sociaux.

Quelle saison pour Victor Wembanyama ! Le phénomène tricolore a fait tomber de nombreux records pour sa première saison en NBA avec les Spurs. Il a également été mis à l'honneur en remportant le trophée de Rookie de l'année, justifiant ainsi tous les espoirs placés en lui. Wembanyama est un joueur à part qui va marquer l'histoire et ça, les marques l'ont bien compris. Nike a mis le paquet pour en faire son égérie. La marque à la virgule a d'ailleurs organisé un événement à Nanterre en sa présence ce week-end. Wemby a parlé basket, mais également rap, rendant hommage à la légende Booba.

Wembanyama valide Booba

Victor Wembanyama a fait son choix. « Si je devais garder qu'un seul album de rap français ? Ouest Side de Booba que j'ai découvert récemment car j’étais trop petit tout simplement (rires) », a confié le joueur des Spurs au micro du journaliste Nico Colombien. Booba, un rappeur qu'il classe dans son top 3 du moment aux côtés d'Alpha Wann et du nouveau phénomène Sherifflazone. Le Duc de Boulogne a apprécié cette sortie de la nouvelle star de la NBA.

.@wemby Merci ça me touche venant d'un ovni comme toi et venant d'une autre génération. Traverser les époques dans le sport comme dans la musique c'est ca le plus gros challenge. Force à toi et massacre les tous!!! 🏴‍☠️ La piraterie n'est jamais finie. #ouestside ( je savais pas… pic.twitter.com/uYkNttsaC5 — Booba (@booba) May 19, 2024

«Force à toi et massacre les tous»