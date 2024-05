NBA : Le transfert d’une star aux Spurs validé par Wembanyama ?

Hugo Chirossel

Alors qu’ils viennent de remporter le pick numéro un de la Draft 2024, les Hawks pourraient être un des animateurs du marché des transferts en NBA cet été. C’est notamment l’avenir de Trae Young qui interroge du côté d’Atlanta, lui qui a souvent été lié aux Spurs cette saison. Victor Wembanyama serait d’ailleurs intrigué à l’idée d’évoluer avec le meneur de 25 ans.

Dans la nuit de dimanche à lundi avait lieu la loterie de la prochaine draft de la NBA. Contre toute attente, ce sont les Atlanta Hawks qui ont hérité du premier choix. Et cela pourrait avoir un impact sur l’avenir de Trae Young. En effet, pendant la loterie, le journaliste d’ ESPN Adrian Wojnarowski a indiqué qu’il y avait une très forte probabilité que le meneur âgé de 25 ans soit mis sur le marché cet été. En ce sens, une des destinations probables pour le triple All-Star est les San Antonio Spurs.

Victor Wembanyama : Le bilan complet de sa première saison de dingue en NBA ! pic.twitter.com/UR1TeSy6II — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

« Il y a une réelle possibilité que Young se fasse transférer »

« Il y a une réelle possibilité que Young se fasse transférer », a déclaré Adrian Wojnarowski, une tendance confirmée par le journaliste de Yahoo Sports Jake Fisher : « De plus en plus d’équipes pensent que les Hawks vont rendre Trae disponible pour un transfert . » Ce n’est pas un secret, les Spurs ont besoin d’un meneur et le nom de Trae Young a souvent été lié à la franchise texane au cours de la saison. Son association avec Victor Wembanyama a de quoi séduire sur le papier et justement, le Français serait plutôt intéressé par cette possibilité.

Wembanyama intrigué à l’idée de jouer avec Trae Young ?