NBA : Toujours comparé à LeBron James, Bronny se confie

Bronny James, le fils de LeBron James, est confronté à une pression immense alors qu’il se prépare à rejoindre la NBA. Constamment comparé à son père, il doit suivre les traces du meilleur marqueur de l’histoire de la ligue, alors qu’il n’est pas considéré comme un talent de premier plan sur le terrain. « C’est difficile », admet-il.

Être le fils de LeBron James ouvre certainement des portes, mais c’est également un fardeau lourd à porter pour Bronny James, qui se présente à la draft de la NBA cette année. Dans une interview accordée à SiriusXM , le jeune joueur a reconnu que la comparaison était parfois difficile.

Suivre les traces de LeBron James : « Je suis beaucoup critiqué »

« C’est difficile. Je suis beaucoup critiqué » , a confié James à SiriusXM concernant la comparaison constante avec son père et la pression qui en résulte. « Je dois faire avec. Ils ne savent pas ce que j’ai vécu. J’essaie simplement de tirer le meilleur parti des opportunités qui me sont offertes. »

À un mois de la draft, l’athlète de 19 ans se trouve dans une position délicate. D’un côté, son nom de famille lui offre une exposition médiatique qui lui permet de faire augmenter sa cote. De l’autre, son niveau est loin d’être équivalent à celui de LeBron James au même stade de sa carrière, et les critiques sont fréquentes. Un scout NBA a récemment indiqué qu’il ne considère pas Bronny comme un talent digne de la NBA.

Le fils de LeBron James n’est « pas un talent digne de la NBA » selon un scout https://t.co/NyaRFzkIvV pic.twitter.com/4946D62Z3i — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

« J’ai trouvé du bonheur dans ce que je fais »