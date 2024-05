MMA - UFC : Leon Edwards call-out Conor McGregor

Florian Barré

Si les choses se passent comme prévu lors des UFC 303, le 29 juin, et UFC 304, le 27 juillet, le champion des poids welters de l’organisation, Leon Edwards, souhaite que sa prochaine défense de titre ait lieu contre Conor McGregor. Un combat qui pourrait se faire au Madison Square Garden de New York.

Le patron de l'UFC, Dana White, a annoncé récemment que Leon Edwards défendrait enfin son titre des poids welters contre Belal Muhammad, dans une revanche trois ans après un combat jugé « sans décision » entre les deux hommes. Depuis que leur premier combat s'est terminé sans vainqueur en 2021, Rocky a remporté le titre chez les mi-moyens et l'a déjà défendu deux fois. Muhammad, quant à lui, a poursuivi sa séquence d'invincibilité et reste sur cinq succès de rang.

Edwards veut affronter McGregor

Mais avant l'énorme événement de l’UFC 304 à Manchester, Conor McGregor fait son retour dans l’octogone à l'UFC 303, alors qu'il affrontera Michael Chandler, lui aussi chez les poids welters. Avec le retour du Notorious , Edwards a souligné le combat contre l’Irlandais comme sa prochaine défense de titre, s'il bat Remember The Name le 27 juillet. « Donnons-lui l'opportunité de devenir champion, donnez-moi l'opportunité d'éliminer un gars comme Conor McGregor, New York, ce serait parfait. C'est ça le combat. » a déclaré Edwards à Ariel Helwani sur The MMA Hour.

McGregor favori selon Edwards