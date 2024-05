Le PSG a recruté le successeur de Mbappé, Neymar et Messi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté l’été dernier pour 50M€ en provenance du FC Barcelone, Ousmane Dembélé s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle de ce nouveau PSG sous les ordres de Luis Enrique. De quoi lui permettre d'être sacré meilleur passeur décisif de la saison en Ligue 1, succédant notamment à Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Pointé du doigt pour son manque d’efficacité devant le but, Ousmane Dembélé s’est malgré tout imposé comme un acteur majeur de la saison du PSG, demi-finaliste de la Ligue des champions et sacré champion de France pour la douzième fois de son histoire. L’international tricolore, arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, figure notamment dans l'équipe-type de la saison en Ligue 1 révélée lors de la cérémonie des trophées UNFP et est parvenu à s’emparer du trophée du meilleur passeur décisif.

Ousmane Dembélé sacré meilleur passeur de Ligue 1

Absent du dernier match à Metz (2-0), Ousmane Dembélé a eu chaud mais a bien terminé meilleur passeur de Ligue 1 avec huit offrandes au total, soit autant qu’Angel Gomes (LOSC) et Romain Del Castillo (Brest), restés muets lors de la 34e journée. L’attaquant du PSG domine le classement depuis la 14e journée et conserve la première place grâce au premier critère en cas d’égalité, le nombre de passes décisives délivrées dans le jeu. Ousmane Dembélé en totalise huit, devançant Angel Gomes (5) et Roman Del Castillo (4).

Mbappé, Neymar, Messi… Six joueurs du PSG à l’honneur

Décerné officiellement depuis la saison 2007/08, le trophée du meilleur passeur de Ligue 1 revient à un joueur du PSG pour la troisième année consécutive et pour la sixième fois au total, faisant du club de la capitale le meilleur dans ce domaine devant l’OM (4), le LOSC (2), Monaco (1), l’OL (1), Rennes (1), Sochaux (1) et Nîmes (1).



Angel Di Maria est le premier Parisien à avoir brillé dans l’exercice en 2015/16 avec 18 offrandes, avant de retrouver la tête du classement en 2019/20 (14). Entre-temps, Neymar avait brillé lors de son arrivée avec 13 passes décisives en 2017/18. Kylian Mbappé (17 passes en 2021/2022) puis Lionel Messi (16 passes en 2022/23) suivront, avant Ousmane Dembélé lors de l’exercice écoulé, avec le plus petit total (8).

Classement des meilleurs passeurs décisifs de Ligue 1 depuis 2007/08

2007/08 : Jérôme Leroy (Stade Rennais FC) - 10 passes décisives

2008/09 : Michel Bastos (LOSC) - 9 passes décisives

2009/10 : Lucho Gonzalez (OM) - 11 passes décisives

2010/11 : Marvin Martin (FC Sochaux) - 17 passes décisives

2011/12 : Eden Hazard (LOSC) - 15 passes décisives

2012/13 : Mathieu Valbuena (OM) - 12 passes décisives

2013/14 : James Rodriguez (AS Monaco) - 12 passes décisives

2014/15 : Dimitri Payet (OM) - 16 passes décisives

2015/16 : Angel Di Maria (PSSG) - 18 passes décisives

2016/17 : Morgan Sanson (Montpellier et OM) - 12 passes décisives

2017/18 : Neymar (PSG) - 13 passes décisives

2018/19 : Téji Savanier (Nîmes Olympique) ) - 13 passes décisives

2019/20 : Angel Di Maria (PSG) - 14 passes décisives

2020/21 : Memphis Depay (OL) - 12 passes décisives

2021/22 : Kylian Mbappé (PSG) - 17 passes décisives

2022/23 : Lionel Messi (PSG) - 16 passes décisives

2023/24 : Ousmane Dembélé (PSG) - 8 passes décisives