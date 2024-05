Succession de Gasset : Riolo révèle un nom surprise pour l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM se penche activement sur la question du successeur de Jean-Louis Gasset. L'Héraultais est désormais à la retraite et le club phocéen continue ses recherches mais rencontre de grosses difficultés. Plusieurs noms sont sortis dans la presse et la semaine passée, Daniel Riolo a révélé une piste surprise. Selon ses informations, l'OM serait en effet intéressé par Matias Almeyda.

Seulement huitième de Ligue 1, l'OM ne disputera pas l'Europe et se complique fortement la tâche pour recruter un entraineur. Le club phocéen n'a plus beaucoup d'arguments à exposer aux profils qu'il apprécie. Pablo Longoria se retrouve dans une vraie galère notamment avec Paulo Fonseca, son dossier prioritaire. Alors, il réfléchirait à des alternatives et selon Daniel Riolo, il aurait coché un nom surprise : Matias Almeyda.

Mercato : L’OM lâche un grand message sur le remplaçant de Gasset https://t.co/4VAGhBxzR3 pic.twitter.com/VShsZJ2WSU — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Almeyda dans le viseur de l'OM

« Ils sont en train de chercher un entraîneur. C’est très compliqué. La première idée c’est Fonseca. Comment tu vas convaincre Fonseca même si tu lui fais le projet de 3 ans, même si tu lui augmentes le salaire ? Quand tu sais que Fonseca est sollicité par des clubs comme Milan… Déjà lui ce n’est pas son premier choix. Il ira si ses autres volontés n’aboutissent pas. Comment tu vas être attractif si tu n’a pas de Coupe d’Europe ? Fonseca, Milan discute avec lui. Choix 2, mais c’est très compliqué pour l’OM, il est en contrat longue durée, le faire sortir c’est beaucoup de blé, c’est le mec de l’AEK Athènes, Almeyda. Très cher… Sans Coupe d’Europe, moins d’oseille, donc compliqué. Choix 3, Gallardo qui est en perdition en Arabie saoudite, qu’on a faussement approché l’année dernière parce que Marcelino était dans les tuyaux », a révélé Daniel Riolo dans l'After Foot la semaine passée. Le journaliste reste malgré tout très inquiet pour l'OM.

«Ce sont des entraîneurs qui coûtent cher»