Basket

Basket - NBA : Le gros message d'Antetokounmpo sur son avenir !

Publié le 9 décembre 2020 à 23h35 par Th.B.

Free agent l'été prochain, Giannis Antetokounmpo est l'un des gros dossiers actuels de la NBA alors que son avenir pourrait s'écrire loin de Milwaukee. Le franchise player des Bucks s'est livré sur cette situation.

Partira, ne partira pas... C'est l'une des questions qui anime les mercato télévisés et les journaux outre-Atlantique. De quoi sera fait l'avenir de Giannis Antetokounmpo ? Comme son contrat le stipule, il sera agent libre une fois la saison terminée. Ces dernières semaines, The Greek Freak est annoncé du côté du Miami Heat ou encore des Golden State Warriors. Mais le franchise player des Milwaukee Bucks a laissé planer le doute.

«C'est une très grosse décision»