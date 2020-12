Basket

Basket - NBA : James Harden vers les Nets ? La réponse de Steve Nash !

Publié le 8 décembre 2020 à 17h35 par T.M.

Toujours à Houston, James Harden reste sur le départ. Et alors que les Nets sont annoncés comme une possible destination, Steve Nash a fait le point.

Si Russell Westbrook a quitté les Rockets pour les Washington Wizards, James Harden est lui toujours du côté de Houston. Toutefois, cela pourrait ne pas durer. En effet, depuis plusieurs semaines, un départ de The Beard est annoncé de l’autre côté de l’Atlantique. Et c’est notamment vers les Nets de Brooklyn qu’il est envoyé où il pourrait former un incroyable trio avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Alors que Steve Nash pourrait donc avoir la chance d’avoir sous ses ordres ces 3 stars, l’entraîneur des Nets semble déjà bien satisfait de son effectif actuel. Pas besoin donc de James Harden ?

Nash compte sur son effectif actuel