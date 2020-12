Basket

Basket - NBA : LeBron James réagit à la prolongation de Giannis Antetokounmpo !

Publié le 16 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Après plusieurs semaines à laisser planer le doute, Giannis Antetokounmpo a choisi de rempiler chez les Milwaukee Bucks, au plus grand bonheur de LeBron James.

Les deux principales stars de la NBA seront toujours adversaires l’an prochain. Un temps évoqué, le double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo, ne rejoindra pas les Los Angeles Lakers de la légende vivante, LeBron James. Et c’est peut-être mieux ainsi, histoire de ménager le suspens dans la prochaine course au titre NBA. À Milwaukee, Giannis Antetokounmpo touchera un joli pactole de 228 millions de dollars sur cinq ans et compte bien rester le plus longtemps possible dans le Wisconsin. LeBron James n’est pas contre.

« Je pense que c’est une excellente chose qu’il reste »