Basket - NBA : La révélation d’Antetokounmpo sur son choix de rester aux Bucks !

Publié le 17 décembre 2020 à 16h35 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton, Giannis Antetokounmpo a choisi de prolonger avec les Milwaukee Bucks. Le Grec avait d’ailleurs une énorme crainte en cas de départ.

L’avenir de Giannis Antetokounmpo est désormais fixé. Le Grec va finalement continuer l’aventure avec les Bucks alors que les rumeurs étaient nombreuses ces dernières semaines à propos d'un possible départ. Cela n'arrivera pas. Il y a quelques jours, le double MVP a signé une prolongation record avec à la clé un contrat de 5 ans et 228M€$. « C’est ici que je veux être. C’est ici que je veux élever mes enfants. Je me sens bien ici. Ma famille se sent bien ici donc ça me va. Je suis un homme de parole », a notamment confié Antetokounmpo au moment de justifier sa décision de prolonger avec les Bucks.

Antetokounmpo avait une crainte !