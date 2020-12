Basket - NBA : LeBron James s'enflamme pour son chouchou !

Basket

Ce vendredi soir, Talen Horton-Tucker s'est bien illustré lors du match de pré-saison entre les Clippers et les Lakers. Impressionné par le jeune talent de 20 ans, LeBron James s'est totalement enflammé sur les réseaux sociaux.

Pour leur premier match de pré-saison, les Lakers ont affronté leurs voisins de Los Angeles, les Clippers, ce vendredi soir. L'occasion pour les champions NBA en titre de se remettre en jambe après des vacances bien méritées. Alors que la plupart des stars ont été laissées au repos par Frank Vogel, les jeunes pousses des Lakers ont pu démontrer de quoi ils étaient capables. Et Talen Horton-Tucker n'a pas laissé filer l'occasion d'en mettre plein la vue à son entraineur. Rendant une très belle copie, ponctuée de 19 points, la pépite de 20 ans a également tapé dans l'oeil LeBon James.

Fasciné par les prouesses de Talen Horton-Tucker, LeBron James a tenu à lui rendre hommage sur son compte Twitter . « Je vous le dis tout de suite ! Ce gamin est SPECIAL ! Retenez mes paroles » , a affirmé LeBron James sur les réseaux sociaux. L'avenir nous dira si King James a bien fait de miser sur Talen Horton-Tucker.

Telling you right now! This kid is flat out SPECIAL! Mark my words https://t.co/KOYtlFxNVV