Basket - NBA : LeBron James recadre le clan Michael Jordan !

Publié le 11 décembre 2020 à 16h35 par A.D.

Alors que la NBA était beaucoup plus physique à l'époque de Michael Jordan, son ancien agent a estimé qu'il aurait été capable d'inscrire 50 points par match s'il jouait en ce moment. Interrogé sur le sujet, LeBron James a totalement contredit les propos de David Falk.

Grâce à The Last Dance , les amateurs de NBA ont pu (re)vivre l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. Par l'intermédiaire de cette série-documentaire, on a pu voir que la NBA était beaucoup plus physique, et que les duels étaient plus rudes, à cette époque qu'aujourd'hui. Dans cette optique, David Falk a estimé que Michael Jordan inscrirait 50 points par match s'il avait fait carrière aujourd'hui, plutôt que dans les années 1980-90. Pas du tout d'accord avec l'ancien agent d' Air Jordan , LeBron James n'a pas manqué de le faire savoir.

«Personne ne marquerait 50 points par match à notre époque»