Basket - NBA : Antetokounmpo, Miami… James Harden afficherait de nouvelles préférences !

Publié le 10 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

L’avenir de James Harden est toujours incertain. S’il est bien décidé à quitter les Rockets, Harden aurait de nouvelles destinations en tête, et pas des moindres.

Quelle franchise NBA rejoindra James Harden ? Telle est la question. Alors que son ancien coéquipier chez les Houston Rockets, Russell Westbrook, a récemment annoncé s’engager en faveur des Washington Wizards, The Beard voudrait également changer d’air. La piste menant aux Brooklyn Nets de Kevin Durant a tout de suite été évoquée, mais l’interêt de Philadelphie s’est aussi fait entendre. Pourtant, aujourd’hui, James Harden aurait coché deux nouvelles franchises pour l’accueillir. Celle du MVP en titre et celle des derniers finalistes NBA, rien que cela.

Milwaukee et Miami entreraient dans la course pour James Harden