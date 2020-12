Basket

Basket- NBA : La nouvelle révélation de Giannis sur son avenir !

Publié le 10 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il sera libre de rejoindre la franchise de son choix la saison prochaine, l'avenir de Giannis Antetokounmpo fait parler outre-Atlantique. Si son nom est annoncé un peu partout, notamment chez les Lakers, le double MVP ne pense pas à cela pour le moment.

Le dossier Giannis Antetokounmpo est probablement l'un des plus gros de la NBA à l'heure actuelle. Double MVP, le Grec est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue, et pourrait être disponible librement la saison prochaine s'il ne prolongeait pas son contrat avec les Milwaukee Bucks. Annoncé avec insistance du côté de Miami ou des Lakers pour former une dream team avec Anthony Davis et LeBron James, le Greek Freak n'écarte toutefois pas la possibilité de rester à Milwaukee, où il a été drafté en 2013. Toutefois, l'ailier fort de 26 ans a affirmé son souhait de se concentrer uniquement sur son jeu pour le moment.

« Mon contrat ? A l’heure actuelle, je ne suis pas concentré sur ça »