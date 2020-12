Basket

Basket - NBA : Giannis Antetokounmpo justifie sa prolongation XXL !

Publié le 17 décembre 2020 à 9h35 par T.M.

Entre les Bucks et Giannis Antetokounmpo, l’histoire d’amour va continuer avec à la clé un contrat record pour le Grec. Celui-ci s’est d’ailleurs justifié concernant son choix de continuer avec la franchise de Milwaukee.

Ces derniers mois, l’avenir de Giannis Antetokounmpo faisait énormément parler. Double MVP avec les Bucks, le Grec était annoncé un peu partout, chaque franchise étaient forcément intéressée de le récupérer. Un feuilleton qui a finalement pris fin il y a quelques jours pour le plus grand bonheur des fans de Milwaukee. En effet, Antetokounmpo a décidé de continuer l’aventure du côté du Wisconsin en signant un nouveau contrat de 5 ans et 228M$. Un record en NBA. Alors pourquoi le joueur de 26 ans a-t-il fait ce choix ?

« C’est ici que je veux être »