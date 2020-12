Basket

Basket - NBA : Cette incroyable confidence sur le fils de LeBron James !

Publié le 17 décembre 2020 à 14h35 par T.M.

En NBA, la succession de LeBron James pourrait bien être assurée par… son fils, Bronny. A 16 ans, il montre déjà un talent exceptionnel.

A 35 ans, LeBron James se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Mais celui qui vient de prolonger que deux saisons avec les Lakers a encore quelques belles années devant lui. Une longévité qui pourrait donner l’occasion de fouler les parquets de NBA avec son fils, Bronny, ce dont il rêve. A 16 ans, Bronny James fait actuellement forte impression au lycée et un avenir radieux lui est déjà promis. Certains le voient même déjà au-dessus de son père.

« Bronny est meilleur que toi au même âge »