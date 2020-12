Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme totalement pour Anthony Davis !

Publié le 21 décembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Avant la reprise de la NBA avec les Los Angeles Lakers, LeBron James a renouvelé toute sa confiance envers son coéquipier, Anthony Davis.

Même si les Los Angeles Lakers ont récemment renouvelé leur effectif avec les arrivées de Denis Schröder ou Marc Gasol, les Californiens compteront avant tout sur leur duo phare, LeBron James et Anthony Davis, pour conserver le titre NBA. LeBron James est conscient que « les Lakers ont toujours eu une cible dans le dos, et depuis longtemps. Il faut avoir conscience que tout le monde sera sur nous » . Afin de motiver un maximum Anthony Davis, LeBron James a loué son coéquipier.

« Il veut être l’un des meilleurs, il est prêt pour ce moment »