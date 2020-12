Basket

Basket - NBA : Un nouveau coéquipier de Stephen Curry complètement sous le charme !

Publié le 18 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Fraîchement drafté par les Golden State Warriors, James Wiseman a pu s'entraîner avec Stephen Curry. Le jeune pivot est impressionné par les capacités de son coéquipier.

Exceptionnel avec les Golden State Warriors, Stephen Curry est l'un des meilleurs joueurs de NBA ces dernières saisons. L'habile meneur s'est particulièrement illustré sur les tirs à point avec une précision sans comparaison possible. Double champion du monde en 2014 et 2018 avec la Team USA, le Chef a également remporté trois bagues avec les Warriors en 2015, 2017 et 2018. Ses performances ont été notamment récompensées par deux titres de MVP, dont le premier de l'histoire a l'unanimité.

« Stephen Curry, c'est comme dans 2K »